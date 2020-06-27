ÇORUM Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de yetişemedi

Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de yetişemediÇORUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış adrese giden ve yardım istediği polis ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi.

27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:26
Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de yetişemedi
ÇORUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış adrese giden ve yardım istediği polis ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi. Çorum'da bir kız öğrenci YKS sınavı için 75'inci Yıl Lisesi yerine farklı bir sınav merkezine gitti. Yanlış adrese geldiğini anlayan kız öğrenci doğru sınav merkezine yetişebilmek için trafik ekibinden yardım istedi. Trafik ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi. ÇORUM Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de yetişemedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çorum, Güncel, Haber

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