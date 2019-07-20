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ÇORUM YAŞLI ADAMIN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİ ÇALINDI

ÇORUM'da geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşama tutunan 4 çocuk babası emekli Arif Çilingir'in (74) akülü tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünden çalındı.

20.07.2019 13:18
ÇORUM'da geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşama tutunan 4 çocuk babası emekli Arif Çilingir'in (74) akülü tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünden çalındı. Hırsızlara seslenen yaşlı adam İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına biz binmeyiz. İnsan utanır, Allahtan korkarö dedi.
Çöplü Mahallesi'nde oturan Arif Çilingir, yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılan yaşlı adam değnekler yardımıyla yürüme zorluğu çekince akülü tekerlekli sandalye aldı. Yaşlı adamın evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi 5 gün önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polise başvuran Çilingir, şikayetçi oldu.
'ÇOK ÜZÜLDÜM'
Yıllar önce kazada iki bacağını kaybettiğini anlatan Arif Çilingir, Protez bacaklarla yaşamımı sürdürüyorum. 5 gün önce de evimin önünden akülü engelli aracım çalındı. Çok üzüldüm. Şikayette bulundum ve sağ olsunlar polis ekipleri hırsızları arıyor. Bizim gibi engelli insanların aracını neden çalıyorsunuz İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına binmeyiz. İnsan utanır, Allahtan korkar. Bizim ne çektiğimizi onlar bilemez. Başına gelmeyen bilemez. Yapmasınlar insanları üzmesinler dedi. ÇORUM YAŞLI ADAMIN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİ ÇALINDI
Kaynak: DHA
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