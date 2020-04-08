Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇORUM Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı

Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandıÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan sağlık görevlisi Rüveyda Bilgili (31), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

08.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:35
Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı
ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan sağlık görevlisi Rüveyda Bilgili (31), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Bilgili hastanele kaldırılırken, sürücü Fevzi K. gözaltına alındı.
Kaza, öğlen saatlerinde Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetim yaptığı sırada Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı kamyonet, sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi Rüveyde Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen, Bilgili yaralandı. Kontrol noktasındaki diğer sağlık görevlilerince müdahale edilen Rüveyde Bilgili, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Fevzi K. da gözaltına alındı.
'ARKADAŞIMIZ TEDAVİ ALTINDA'
Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser hastaneye giderek, kazada yaralanan sağlık çalışanının durumu hakkında bilgi aldı.
Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 'Çalışma arkadaşımız hemen tedavi altına alındı. Herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmüyor. Buna da şükür Allah beterinden saklasın. Tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun. Şu anda paniğe kapılacak bir durum yok. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar var ama şu an ameliyat düşünülmüyor. Hepimize geçmiş olsun' dedi. ÇORUM Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çorum, Güncel

Haberin Videosu :

ÇORUM Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ÇORUM Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı - Haber 13:54: İstanbul'da kaçak üretilen 73 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu - Haber 13:54: Eflani'de 476 kişiye 381 bin lira ödeme yapıldı - Haber 13:54: AK Parti Burdur İl Başkanlığından maske dağıtımı - Haber 13:54: Antalya'da koronavirüsü yenen 83 yaşındaki kadının diğer oğlu da hayatını kaybetti - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber