ÇORUMLU ’KOVBOY HOCA’DAN SALGINA KARŞI MİNİBÜS EVDE İZOLASYON

ÇORUM' da giydiği kovboy kıyafetleriyle ilgi odağı olup, 'kovboy hoca' lakabıyla tanınan emekli öğretmen Sefer Karataş (55), modifiye ettiği 1973 model minibüste, izole yaşam sürdürüyor. Kalabalıktan kaçtığı minibüsüyle doğada olmayı tercih eden Karataş, herkesi salgın önlemlerine uymaya çağırıyor.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası ve emeli sınıf öğretmeni Sefer Karataş, 27 yıl önce bir yakınının Almanya'dan getirdiği kıyafetlerle birlikte giyim tarzını değiştirip, kovboy kıyafeti, çizme ve şapka giymeye başladı. Giyim tarzıyla ilgi çeken Sefer Karataş'a, çevresindekiler tarafından 'Kovboy Hoca' lakabı takıldı. Sokakta giydiği kovboy kıyafetleriyle dolaşan Karataş'ın özenle süslediği 1973 model minibüsü ise ayrıca dikkat çekiyor. Karataş, şimdilerde ise, modifiye edip iç kısmını da özenle dizayn ettiği minibüsünü, salgın tehdidinden korunmada tercih ediyor. Kalabalıktan kaçtığı minibüsüyle doğayla iç içe yaşamaya çalışan Karataş, herkesi salgın önlemlerine uymaya çağırıyor.

'BU BENİM HAYAT TARZIM'

Kendi tarzına göre modifiye edip süslediği minibüsünü mini otele dönüştürdüğünü anlatan Karataş, koronavirüs salgını sürecinde doğayla iç içe yaşamaya özen gösterdiğini söyledi. Karataş, 'Köy çocuğuyum. Köyümün de doğal tabiat parkı var. Park civarında arazilerimiz var zaman zaman oralara gidiyorum. Temiz hava alıyorum. Herkesin özellikle bu zor günlerde oralara gitmesini tavsiye ediyorum. Bol oksijen, temiz hava bugünlerde ihtiyacımız olan en önemli şey. Manzarası harika. Koronavirüs insandan insana geçiyor. O yüzden virüsün olduğu kalabalıklarda değil doğada olmayı tercih ediyorum. Bu benim hayat tarzım, mutluyumö dedi.