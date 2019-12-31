Haberler » Güncel » Çorumlu leblebicilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu - Haber

Çorumlu leblebicilerin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Leblebi diyarı olarak bilinen Çorum'daki leblebiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:48 Çorumlu leblebicilerin tercihi
Leblebi diyarı olarak bilinen 'daki leblebiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Leblebi üreticileri ve satıcıları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Kentin en eski leblebicilerinden Selamettin Ekici, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Ekici, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, aralarında tercih yapmakta zorlandığını söyledi.
Anadolu Ajansının bu yıl da birbirinden değerli fotoğraflar servis ettiğini belirten Ekici, "Yine güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08   Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri... - Haber
17:08   Bursa-mahkumlar oyuncak üretiyor, çocuklar seviniyor - Haber
17:08   Hdp önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu - Haber
17:04   Savcı Sayan'ın yeni yıl mesajı - Haber
17:03   Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
31.12.2019 17:09:37