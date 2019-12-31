Haberler » Güncel » Çorumlu leblebicilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu - Haber

Çorumlu leblebicilerin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Leblebi diyarı olarak bilinen Çorum'daki leblebiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:39
Leblebi diyarı olarak bilinen 'daki leblebiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Leblebi üreticileri ve satıcıları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Kentin en eski leblebicilerinden Selamettin Ekici, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Ekici, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, aralarında tercih yapmakta zorlandığını söyledi.
Anadolu Ajansının bu yıl da birbirinden değerli fotoğraflar servis ettiğini belirten Ekici, "Yine güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.
Çorumlu leblebicilerin tercihi

Çorum, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46   Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Haber
18:45   Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Haber
18:45   Hong Kong yeni yıla protestolarla giriyor - Haber
18:45   Borsa yılı rekorla tamamladı - Haber
18:39   Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:47:41