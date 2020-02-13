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Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak

Birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan fotoğraf sanatçısı, küratör ve şair Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi, 18 Şubat'ta açılacak.

13.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:48Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak
Birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan fotoğraf sanatçısı, küratör ve şair Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi, 18 'ta açılacak.
Sanatçının "Unuttuklarımızı Özlediğimiz Hatırladıklarımızdan Uzaklaştığımız Bir Oyun Bu" isimli yeni kitabından yola çıkılarak hazırlanan sergi, Işık Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sergide sanatçının alışılagelmiş boyutların ve oranların dışında çalıştığı 76 fotoğraf yer alacak.
Etkinlikte ayrıca, sanatçının anılarıyla ilgili kaleme aldığı şiirler ve 7 yıldır üzerinde çalıştığı "Geçici Heykeller" fotoğraf dizisiyle oluşturduğu kitabın tanıtımı yapılacak.
Kitabın da editoryal konsept ve tasarımını yapan Bülent Erkmen tarafından tasarlanan sergi, 10 gün süreyle ziyarete açık olacak.

Teşvikiye, Şubat, Güncel

Kaynak: AA

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