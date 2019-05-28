ÇOSB'den 20 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında

İstanbul
Sanayi Odasının 2018 verilerine göre hazırlamış olduğu 'Türkiye
'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' listesinde, Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesindeki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'nden (ÇOSB) 20 sanayi kuruluşu yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan, Türkiye'nin sanayi konusundaki en kapsamlı ve uzun soluklu çalışması olan 'Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' araştırmasının 2018 yılı rakamları açıklandı. Çalışmanın bu yılki raporunda yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 20 firma Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer almayı başardı. Geçen yıl ÇOSB'den 16 firma, İSO'nun 2017 en büyük 500 firma listesinde yer almıştı.
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Çerkezköy'deki fabrikalar ise şu şekilde açıklandı; Arçelik A.Ş.
, BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Akçansa
Çimento San. ve Tic. A.Ş., Korozo
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Hema Endüstri
A.Ş., Öznur Kablo
San. ve Tic. A.Ş., Deva Holding
A.Ş., Koçak Farma
İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş., Sarbak
Metal Tic. ve San. A.Ş., Farplas
Otomotiv A.Ş., Altek Döküm Hadde Mamulleri
San. ve Tic. A.Ş., Nobel İlaç
San. ve Tic. A.Ş., Dinarsu
İmalat ve Ticaret T.A.Ş., Jotun Boya
San. ve Tic. A.Ş., Saray Döküm
ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş., Özer Metal
Sanayi A.Ş., Samet Kalıp
ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş., Flokser
Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Üniteks
Tekstil ve Ticaret A.Ş., Umur Basım San. ve Tic. A.Ş., Erak Giyim
San. ve Tic. A.Ş., Kale Kilit
ve Kalıp Sanayi A.Ş., Georg Fischer Hakan Plastik
Boru ve Profil San. Tic. A.Ş., Ozon Tekstil
Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş., Teverpan
MDF Levha San. ve Tic. A.Ş., ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - TEKİRDAĞ
İstanbul
, Organize Sanayi Bölgesi
, Çerkezköy
, Türkiye
, Ekonomi
Kaynak: İHA