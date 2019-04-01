Çosiad'ta Hayri Şamlı Güven Tazeledi

Çorum Organize Sanayi Bölgesi
Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (ÇOSİAD) olağan genel kurulu yapıldı.
Gündem maddelerinin görüşülerek ibraz edilmesinin ardından organ seçimlerine geçildi. Genel kurulda Hayri Şamlı
yeniden ÇOSİAD başkanlığına seçilerek güven tazelerken Muharrem Sarıaslan, Zafer Kayılı ve Bülent Demirci
başkan yardımcısı, muhasip üyeliğe ise Cemil Gazel getirildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Mustafa Yağlı, Yurdagül Sivri, Şeref Ürgen, Macit Çubuk
, Selim
Sarıaslan ve Selim Duduoğlu olarak belirlendi. Yüksek Danışma Kurulu Üyeliklerine de; Altan Kısar, İsmail Alapala, İsmail Kayılı, Hacı Ömer Unculu, Mahmut Köksal, Mustafa Duduoğlu, Mustafa Seber, N. Bülent Onur, Remzi Akça
, Tevfik Akpınar
, Turgut Taç seçildi. Denetleme Kurulu ise Mehmet Kılıç
, Sedat Akyılmaz ve Tuncay Maituna'dan oluştu. - ÇORUM
Bülent Demirci, Organize Sanayi Bölgesi, Çorum, Şamlı, Güncel
Kaynak: İHA