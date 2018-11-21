Coşkun Aral: Orta Doğu Politikasında Doğru Yola Girdik

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:11



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:11

BURSA Tophane Rotary Kulübü'nün düzenlediği 'Orta Doğu ve Savaş' konulu panelde konuşma yapan gazeteci Coşkun Aral, "Türkiye'nin şu anki Orta Doğu politikası doğru bir politika ama başlangıçta yanlışlar yaptık, fark ettik ve doğru yola girdik. Çünkü bu bölgede biz bu işi ancak komşularımızla çözebiliriz" dedi.Tophane Rotary Kulübü'nün düzenlediği 'Orta Doğu ve Savaş' konulu panele katılan gazeteci Coşkun Aral, bölgedeki gelişmeleri ve izlediği savaşları anlattı. Aral, Orta Doğu coğrafyasının verimli topraklar olması nedeniyle sürekli savaşlara sahne olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat süren panelde kulüp üyelerinin sorularını da cevaplayan Coşkun Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinlikten ve ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Konum tabii ki mesleğim gereği yaşadığım savaşlar ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyada savaşlar, göçler, zorunlu göçler, bunların tarihsel değişimleri. Çok katılımcı, sorgulayıcı bir kitlenin önünde onların sorularına yanıt verirken, benim 44 yıla yaklaşan mesleki tecrübelerimi görsellikle aktardım. Benim için mutluluk verici bir şey. Çünkü insanımız artık çevrede olup bitenlere kulağını kapamıyor. Daha çok sorgulamak, daha çok öğrenmek ve ileride bizi bekleyenler konusunda bilgilenmek istiyor. Bunu 2 saate sığdırmaya çalıştık. Önemli olan buranın böyle bir talebi. Çünkü Türkiye'de bazı sivil toplum örgütlerinin beklentisi günü daha farklı kutlamak ama burada yaratıcı, üretici, Türk ekonomisine ve sanayisine katkıda bulunan insanların bir STK içinde böyle bir şeye ihtiyaç duyması. Bu nedenle ben bütün kulüp üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.'ORTA DOĞU POLİTİKASINDA DOĞRU YOLA GİRDİK'Türkiye'nin daha önce Orta Doğu'da yanlış politika uyguladığını belirten Coşkun Aral, "Türkiye'nin şu anki Orta Doğu politikası doğru bir politika ama başlangıçta yanlışlar yaptık, fark ettik ve doğru yola girdik. Çünkü bu bölgede biz bu işi ancak komşularımızla çözebiliriz. Kimsenin gazına gelmeden, mevcut değerlerimizi ve yapımızı risklerini göz önüne alıp, Suriye bizim için komşu ülke, orada yaşayan insanların mağduriyeti bizim için önemli ama ülkemizin geleceği açısından her şeyi daha ince daha sorgulayarak bakmamız lazım. Sanırım öyle bir döneme girdik artık" ifadelerini kullandı.Suriyeli mültecilerle ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Aral, "İnşallah Suriye'nin geleceğinde de hem ülkede yaşayan insanların barışa kavuşması hem bizim gibi ülkelerde kalan mültecilerin evlerine döneceği sağlıklı bir ortam sağlanır. Bunlar öncelikle yapacağımız şeyler. Ama burada biz gazeteciler olduğu kadar, sanayicisi, sivil toplum örgütleri, herkesin provokasyonlara açık bir ortam, çok daha duyarlı olmamız lazım. Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Kendi arzuları için buraya gelmediler. Onlara yapacağımız muamelenin daha insani olması için başkalarını da uyarmamız lazım. Özellikle emek sömürüsünde bazı haksızlıklar yapıldığını duyuyorum. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bir Türk işçisinin yeteneğine Suriyeli işçi de sahipse hak ettiği ücreti aynen almalıdır. Bunların aksi yapıldığında ileriki dönemlerde o sorunları tıpkı komşu ülkelerde yaşandığı gibi biz de yaşarız. Hak ve hukuk istiyorsak bütün insanlık için istiyoruz" diye konuştu.- Bursa