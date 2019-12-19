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Coşkun Demirbakan: "Takımın sahada duruşundan memnunum"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, geçen hafta oynanan İstanbulspor maçı ile Balıkesirspor maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

19.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:23 Coşkun Demirbakan:
Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, geçen hafta oynanan maçı ile maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

Eskişehirspor, ligin 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. Devre arası öncesinde evinde oynayacağı son maça hazırlanan EsEs, gözünü 3 puana dikti. Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın ruhsuz olduğunu söyleyenlere yönelik sert ifadeler kullanan Demirbakan, "Biz yavaş oynadığımızda ruhsuz oynamıyoruz. Çok ruhsuz bu takım diyorlar ne yapacağız? Nereye koştuğumuz belli olmadan dıgıdık dıgıdık koşacak mıyız? Şu anda dünyada bütün kanallarda İspanya ligi, Fransa, Amerika ligi gösteriliyor. Böyle bir şey yok. Biz enerjimizi 90 dakikaya böleceğiz" dedi.

"Takımın sahada duruşundan memnunum"

Geçen haftaki İstanbulspor maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, takımın durumundan memnun olduğunu söyledi. Demirbakan, "İstanbulspor maçında takım iyiydi. İstanbulspor dediğiniz takım bir hafta önce Akhisarspor'a deplasmanda 3 gol atmış. O takıma fazla pozisyon vermedik. Ben takımın sahada duruşundan memnunum. Bizi geçen hafta sıkıntıya sokan şey öndeki adamların topu tutamamaları oldu" diye konuştu.

"12. adama güveniyoruz"

Balıkesirspor maçı öncesi taraftara güvendiklerini aktaran Coşkun Demirbakan, "Biz diğer rakiplerimize nasıl hazırlandıysak Balıkesir maçına da öyle hazırlanıyoruz. Bu maç ilk devrenin son maçı ve bu maçta 12. adama güveniyoruz. Maç öncesi eksik yok. 8 kişi de olmasa sahaya 11 kişi çıkacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Balıkesirspor, İstanbulspor, Spor

Kaynak: İHA

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