Coşkun Güven'in Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı 9 Mart'ta

AK Parti Yenice
Belediye Başkan adayı Coşkun Güven
'in proje ve aday tanıtım toplantısı 09 Mart 2019 cumartesi günü yapılacak.
Cumartesi günü saat 14: 00'de Banın Sayvanı Döğün Salonu'nda yapılacak olan proje ve aday tanıtım toplantısında Belediye Başkan adayı Güven'in projeler ve ekibi tanıtılacak.
AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, " Yenicemizi daha güçlü ve daha güzel günlere ulaştırma gayesiyle çıktığımız yolda; projelerimiz ve belediye meclis adaylarımızı 09 Mart 2019 cumartesi günü saat 14: 00'de Babanın Sayvanı Düğün Salonunda tanıtacağımız proje ve aday tanıtım toplantısına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Yenicemizin kaderine etki edecek projelerle karşınızda olacağız." dedi. - KARABÜK
Yenice, AK Parti, Coşkun Güven, Politika
Kaynak: İHA