Coşkun Güven: "Yenice'yi Geleceğe Hazırlayacağız"

Kaynak: İHA

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven seçim çalışmaları ve hafta sonu yapılacak seçimlere yönelik açıklamalar yaptı.Belediye Başkan Adayı Güven, " Yaklaşık 2,5 aydır, Yeniceli hemşerilerimizin gönüllerine girmek, dua ve desteklerine talip olmak adına çalışmalarımız oldu, vatandaşlarımızın samimiyeti ve sıcaklığı bizleri fazlası ile memnun etti.Bizlerde bu kadirşinas milletimize hizmet etmek adına tüm enerjimizi onlar için harcayacağımıza, yine Yenicemizi yatırımcılarımız için cazibe merkezi yaparak, herkese iş ve AŞ kapıları açmak, toplumsal kalkınmayı sağlayacak projeler geliştirerek,ilçemize değer katmak adına önceliklerimiz var, bu süreçte bu önceliklerimizi 1 Nisandan sonra gerçekleştirebilmek içinde var gücümüzle çalışacağımızın sözlerini verdik" dedi.31 Mart'ın ülke ve Yenice için bir dönüm noktası olacağını söyleyen AK Parti Belediye Başkanı Adayı Coşkun Güven, vatandaşlarımızın demokrasinin gereği olarak sandığa gitmelerini ve tercihlerini kullanmalarını, tercih yapar iken de vicdanları ile baş başa kaldıklarında, ülkemiz üzerine oynanan oyunların ve dış güçlerce yapılmak istenen politikaları akıllarına getirerek, ülkeyi kaosa sürükleyecek sonuçlara sebebiyet vermeden, iradelerini istikrardan yana kullanmalarını ve kendi geleceklerine sahip çıkmalarını için destek istedi.30 Mart 2019 Cumartesi günü Saat 14.00 da yapılacak mitinge de tüm Yenicelileri davet eden Güven, yaklaşan seçimler de de,sağ duyulu davranışlarla hareket edilerek, birlik ve beraberlikten yana tercihlerini kullanmalarını istedi. - KARABÜK