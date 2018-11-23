Coşkun: "Her Koşulda Daha Aydınlık Yarınlar İnşa Etmek için Çalışıyoruz"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Öğretmenliğin, en kutsal mesleklerden biri olduğunu ifade eden Genel Müdür Coşkun, "Öğretmenlik, genç nesillerin eğitiminde geleceğe ışık tutması ve yol gösterici niteliğinden ötürü en kutsal mesleklerden biridir. Şahsen de uzun yıllar icra ettiğim bu meslek, gözlerinin içi parıldayan çocukları, gençleri görünce tüm yorgunluğunuzun uçup gittiği, "İyi ki öğretmenim" dediğiniz bir meslektir. Anne baba olduğunuz zaman bir ya da birkaç çocuğa sahip olabilirken, öğretmenseniz eğer yüzlerce, binlerce evladınız var demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Gerek önceki görevlerimde, gerekse de MASKİ bünyesinde, her koşulda daha yaşanabilir, daha aydınlık ve umutlu bir gelecek inşa etmek adına çaba göstermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin en güzel günlerini kutluyor, ebediyete intikal eden ve şehitlik mertebesine yükselen öğretmenlerimizi de saygı ve şükran ile anıyorum" dedi.