30.06.2019 17:43
Haberler » Güncel » Haber

Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu

Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu

Sanatçı Coşkun Sabah, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.

Sanatçı Coşkun Sabah , düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.

Kayseri 'de Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası ile Atlas Fuarcılık organizesi ile ziyarete açılan Moda , Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı'na büyük ilgi gösterildi. Fuarın son günlerinde ünlü sanatçılar vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ise dün akşam saatlerinde hayranları ile konserde bir araya geldi. Ünlü sanatçıya büyük ilgi gösterilirken, Coşkun Sabah seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri , Coşkun Sabah , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:10 Denizlispor efsanevi başkanlarından İpek son yolculuğuna uğurlandı
19:10 Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu
19:10 İSTANBUL-TAKSİM'DE 'ONUR YÜRÜYÜŞÜ'NE POLİS MÜDAHALESİ
19:10 Dikili'de orman yangını
19:08 TBMM Başkanı Şentop ata toprağı Gevgeli'de
19:07 Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı renkli kutlamalara sahne oldu
19:07 Didim'de otluk alanda yangın