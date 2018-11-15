Coşkun ve Güzgülü, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Lisesi öğrencileri ile buluştu. Manisa Lisesi Mezunlar Derneği'nin 'Onlar da Buradaydı' projesi kapsamında düzenlenen mezun sohbetine katılan Coşkun ve Güzgülü, öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaştı.

GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Mezunu olduğumuz okulumuzla halen böylesi bir bağı sürdürüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zamanında bizler de aynı sıralardan geçtik. Gençlerimizle yaptığımız sohbet sırasında, onlar bize merak ettiklerini sordular, bizler de onlara kendi hayat deneyimlerimizi aktardık. Bu anlamda çok kıymetli bulduğum bu projede emeği geçen Manisa Lisesi Mezunlar Derneğimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.