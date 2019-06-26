26.06.2019 14:34
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Coşkuner: "Bağış bekleyen binlerce lösemili hasta var"

Coşkuner: "Bağış bekleyen binlerce lösemili hasta var"

Türk Kızılayı Sinop Şubesi Sorumlu Hekimi Dr. Muharrem Coşkuner, 'Çınar' kampanyasından sonra bağışların ciddi oranda arttığını belirtti.

Türk Kızılayı Sinop Şubesi Sorumlu Hekimi Dr. Muharrem Coşkuner, ' Çınar ' kampanyasından sonra bağışların ciddi oranda arttığını belirtti.

Dr. Muharrem Coşkuner yaptığı açıklamada, "Çınar bebek kampanyasıyla bağışçı oranı arttı. Fakat her ilik her zaman uymuyor. Bağışçılardan en önemli ricamız şudur, belki yıllar sonra ilik örneğiniz birine uyum sağlayabilecek. O zaman geldiğinde, ben vazgeçtim demeyin. Her zaman bağışlamaya açık olun. Bu, o aileye en büyük darbe olur" dedi.

Bağışların uyum oranından bahseden Dr. Coşkuner, "İlik uyumuna bakmak için önce en yakınlarının uyumuna bakılır. Lösemi hastalarının bir kısmı bu şekilde kurtulabiliyor ama uyum bulamayan binlerce lösemili hasta var. Bunların tek umudu bağışçılar. Yani sizlersiniz. Geçtiğimiz günlerde Kızılay Genel Başkanımız açıklamıştı, 550 bin civarında bağışçı adayımız mevcut. Peki, bunun kaçta kaçı uyum sağlayabiliyor dersek bu oran 50 binde 1 veya 100 binde 1 gibi rakamlarda olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. - SİNOP
Kaynak: İHA
Türk Kızılayı , Sinop , Çınar , Yaşam

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