Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi

Coşkunöz Holding, Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerin büyük bir kısmına kademeli olarak ara verdi.

03.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:01
Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi
Coşkunöz Holding, Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerin büyük bir kısmına kademeli olarak ara verdi. Ayrıca, sağlık personelinin kullanması için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman üretimine de başlandı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Türkiye'de de hissedilirken, Bursa'da üretim yapan Coşkunöz Metal Form fabrikası da faaliyetlerini geçici süre durdurma kararı aldı. Holdingden yapılan yazılı açıklamada her türlü tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceği vurgulandı.

Coşkunöz Holding tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Coşkunöz Metal Form olarak da salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Coşkunöz Holding genelinde çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak uygulanan tedbirlere paralel olarak gerekli aksiyonları bugüne kadar devreye aldık; almaya da devam ediyoruz. Bu doğrultuda, sağlık risklerini azaltmaya yönelik aldığımız önlemler ile global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları ve ticaretin yavaşlamasını dikkate alarak, Coşkunöz Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 31.03.2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara verme kararı aldık. Üretime tam kapasite yeniden başlama tarihi, iş akışlarındaki olası gelişmeler günlük olarak takip edilerek, Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Metal Form yönetimlerinin kararları doğrultusunda paylaşılacaktır.

Öte yandan, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Coşkunöz Holding ve bağlı şirketleri olarak bizim de büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, büyük fedakarlık ve özveriyle hastanelerde hizmet veren sağlık personelimizin kullanması için koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimine başladık. Korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak, finansal istikrar ve güven ortamının korunmasına katkı sunmak, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için bir an önce tüm faaliyetlerimizi yürütme gayreti içindeyiz. Yaşadığımız zaruri dönemin ardından piyasanın ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Coşkunöz, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Ekonomi
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Ekonomi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Ekonomi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:36: Bu hafta yatırım araçları performansı - Ekonomi 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Ekonomi 18:23: Borsa günü yatay tamamladı - Ekonomi 18:22: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:20: Borsa günü yatay tamamladı - Ekonomi 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:24: Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi - Ekonomi 16:37: SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler - Ekonomi 16:15: Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:07: Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi - Ekonomi 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber