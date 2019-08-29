Countdown Filmi

Genç bir hemşire, insanların en zaman öleceğini tahmin eden bir uygulamayı indirir. Uygulamada, yaşamak için sadece üç gününün kaldığını öğrenen genç kadın, bu sırada gizemli bir siluetin kendisini takip ettiğini fark eder. Genç kadın, zamanı dolmadan önce peşindekinin ne olduğunu anlayıp, hayatını kurtarmanın yolunu bulmak zorundadır.Yönetmen:
Justin DecSenaryo:
Justin DecOyuncular: Anne
Winters, Elizabeth Lail, Peter Facinelli, Austin Zajur, Charlie McDermott, Talitha Eliana Bateman, P.J. Byrne, Tichina Arnold, Tom Segura, Jordan Calloway, Lana McKissack, John Bishop, Marisela Zumbado, Jeannie Elise Mai, Mariano 'Big Dawg' Mendoza, Willow Hale, Dillon Lane, Lisa Linke, Dirk Rogers, Chuck Filipov, Nathan Moore, Ramsay Philips, Anne McCarthy, John BarbollaFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
CountdownYapımcı Firma:
PinemaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
25.10.2019Countdown Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.