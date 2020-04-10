Courtois’nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus’a olan desteği ile adından söz ettiriyor

Thibaut Courtois'nın eski aşkı Sara Soldati, büyüleyen güzelliğinin yanı sıra Juventus 'a olan tutkusuyla da dikkat çekiyor.

Sara Soldati, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile görüntülendiğinde gündeme gelmişti. İtalyan model, biten ilişkisi sonrası Courtois ile Ibiza'da görüntülenmiş ve magazin basınının dikkatini çekmişti.

Sara Soldati ve Thibaut Courtois

JUVENTUS TARAFTARININ GÖZDESİ

O dönemlerde 100.000 takipçisi bulunan Soldati, sonrasında İtalya'da bir yarışma ile ününü katladı.

İtalyan model, aynı zamanda büyük bir Juventus fanı olduğunu açıkladı ve kulüp taraftarlarınca da oldukça takip edilen bir isim haline geldi.

Soldati'nin şu anda Instagram'da 168.000 takipçisi bulunuyor.