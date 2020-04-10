Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor

Real Madrid forması giyen Thibaut Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, modelliğinin yanı sıra İtalya'da katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirdi ve ünü bir anda İtalya sınırlarını aştı. Soldati, Juventus taraftarı olmasını açıklamasıyla futbol dünyasında da dikkatleri üzerine çekti.

10.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:20

Thibaut Courtois'nın eski aşkı Sara Soldati, büyüleyen güzelliğinin yanı sıra Juventus 'a olan tutkusuyla da dikkat çekiyor.

Sara Soldati, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile görüntülendiğinde gündeme gelmişti. İtalyan model, biten ilişkisi sonrası Courtois ile Ibiza'da görüntülenmiş ve magazin basınının dikkatini çekmişti.

Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Sara Soldati ve Thibaut Courtois

JUVENTUS TARAFTARININ GÖZDESİ

O dönemlerde 100.000 takipçisi bulunan Soldati, sonrasında İtalya'da bir yarışma ile ününü katladı.

İtalyan model, aynı zamanda büyük bir Juventus fanı olduğunu açıkladı ve kulüp taraftarlarınca da oldukça takip edilen bir isim haline geldi.

Soldati'nin şu anda Instagram'da 168.000 takipçisi bulunuyor.

Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois’nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus’a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Etiketler: Thibaut Courtois, Real Madrid, Juventus, İtalya, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion’u mahkemeye verdi Spor
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Radamel Falcao, Galatasaray’ın indirim teklifini kabul etmedi Spor
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Manchester United ve Real Madrid’den sonra bir dev talip daha! Spor
Manchester United ve Real Madrid'den sonra bir dev talip daha!
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Spor
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Haberler ›› Spor ››Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

09:32: Karşıyaka sağlık çalışanlarını misafir ediyor - Spor 09:32: Altay masada terleyecek - Spor 09:22: Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi - Spor 09:17: Beşiktaş için Sinan Engin'den Ronaldo bombası! Transferi... - Spor 09:17: Rüştü Reçber: Corona virüsü (koronavirüs) sürecinde Barcelona aradı - Spor 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber