Covers Filmi

Kendi kariyerini başlatmaya çalışırken bir yandan da efsanevi bir şarkıcının asistanı olarak çalışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı film
in yönetmen koltuğunda Nisha Ganatra otururken senaryosunda Flora Greeson'ın imzacı bulunuyor. Başrollerde ise Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, June Diane Raphael ve Bill Pullman yer alıyorlar. Yönetmen :
Nisha GanatraSenaryo:
Flora GreesonOyuncular:
Dakota Johnson, June Diane Raphael, Bill Pullman, Eddie Izzard, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Kelvin Harrison Jr., Deniz Akdeniz, Ben Lewis , Zoe Chao, Sandra Rosko, Julia Dennis, Bianca Lopez, Erin Flannery, Diplo, Sonal Shah, Molly Malin, Jeffery Self, Rupak Ginn, Cailan Robinson, Lena Drake, Gregory Schwabe, Daisha Graf, J.C. Dickinson, Laura Buttle, Richard Allan Jones , David A. Garcia, Jayden Taylor, Ali Hill, Alexandra VassellFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
CoversYapımcı Firma:
Working Title FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
08.05.2020 Covers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.