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Covid-19'a karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Covid-19 virüsüne karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının ikincisi başlıyor.

14.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:28
Covid-19'a karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Covid-19 virüsüne karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının ikincisi başlıyor. İkinci kampanya 15-17 Nisan tarihleri arasında Türk somonunda yapılacak.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Balık sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkarken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bu hassas dönemde Türkiye'de balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla bir kampanya başlatılmıştı. Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine satıldığı ilk kampanya, halk tarafından yoğun ilgi görmüş ve kampanya iki gün daha uzatılarak 5 güne çıkarılmıştı.

İkinci kampanya Türk somonunda

Üreticilerden ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci kampanya başlatılacak. Üretici birlikleri ve perakende satıcılar tarafından 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ikinci kampanya, tatlı sularda yumurtadan çıkıp belli bir büyüklüğe gelince Karadeniz'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında büyütülerek 3 kilogram üzerinde ağırlığa ulaşarak dünyada marka olmaya başlayan Türk somonunda yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balıklarının azami 31,90 TL, dilimlenmiş somon balıklarının ise azami 39,90 TL'ye satışa sunulması yönünde tavsiye kararı alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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