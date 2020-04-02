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Covid-19'a karşı ilçelerde alınan tedbirleri canlı bağlantıyla değerlendirdi

Kaymakamlarla online canlı bağlantı yöntemiyle görüşen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ilçelerdeki sağlık, ulaşım ve asayiş gibi bir çok konuda istişarelerde bulundu.

02.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Covid-19'a karşı ilçelerde alınan tedbirleri canlı bağlantıyla değerlendirdi
Kaymakamlarla online canlı bağlantı yöntemiyle görüşen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ilçelerdeki sağlık, ulaşım ve asayiş gibi bir çok konuda istişarelerde bulundu.

Yeni tip Korona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı ile mücadele sürerken kamu işleyişi de aksatılmadan tedbirler alınıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile İllerde alınacak ilave tedbirler ve yapılacak çalışmalar konusunda Valiler görevlendirildi.

İl İdare Kurulu, İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzısıhha Kararları ile Afyonkarahisar genelinde alınacak tüm tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz koordinesinde alındı ve tüm tedbirler ilk vakanın tespitinin ardından titizlikle uygulanıyor.

Vali Mustafa Tutulmaz ilçelerdeki son durumu da online canlı bağlantı yöntemiyle görüştüğü Kaymakamlar aracılığıyla takip ediyor. Vali Tutulmaz görüşmelerinde sağlık başta olmak üzere ulaşım, asayiş ve alınan diğer önlemler noktasında bilgiler alarak, gerekli gördüğü huşularda talimatlar vererek, tedbirlerin ciddiyetle takip edilmesini istedi.

Vatandaşlara bu konuda büyük görev düştüğünü bir kez daha hatırlatan Vali Mustafa Tutulmaz, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmamasını, salgının yayılmaması için sosyal izolasyona titizlikle uyulmasını, hijyen kurallarına uyulmasını ve yetkililerin tüm uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini önemle vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Tutulmaz, Koronavirüs, Afyon, Güncel
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