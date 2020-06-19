Covid-19'a karşı Ümit-19

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise öğrencisi Covid-19'un yayılmasına karşı Ümit-19 isimli sosyal mesafe cihazını tasarladı.

Covid-19'a karşı Ümit-19
19.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:11
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise öğrencisi Covid-19'un yayılmasına karşı Ümit-19 isimli sosyal mesafe cihazını tasarladı.

Korona virüsün (Covid-19) yayılmasında önemli bir etken olan sosyal mesafe konusunda lise son sınıf öğrencisi Ramazan Yıldırım, cihaz tasarladı. Ümit-19 ismini verdiği sosyal mesafe cihazı, kişi sosyal mesafe ihlal ettiğinde hem görsel hem de işitsel uyarı veriyor.

Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Proje Okulu son sınıf öğrencisi Ramazan Yıldırım, sensörler ile çalışan Ümit-19 cihazının geliştirilerek seri üretilmesini istiyor.

Ümit-19'un sensörleri kişiler arası mesafe 1.5 metrenin altına düştüğü zaman devreye girdiğini belirten Ramazan Yıldırım, "İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sosyal hayatımızı kısıtlamak zorunda olduğumuz bu dönemde kişiler arası etkileşimi en aza indirmek hayati bir önem taşımaktadır. Covid-19 salgını temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hastalığın bu kadar hızlı yayılmasının sebebi de insanların sosyal mesafeyi bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlal etmesidir. Bu ihlal, küresel boyutta tehdit oluşturmaktadır. Yeni tasarladığım Ümit-19 cihazım ile bu tehdidin oluşturduğu etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyorum" dedi.

Yıldırım, "Bazen farkında olmadan diğer kişilerle aramızdaki sosyal mesafeyi aşabiliyoruz. Ümit-19'un sensörleri kişiler arası mesafe 1.5 metrenin altına düştüğü zaman devreye giriyor. Mesafe daraldıkça Ümit-19'un verdiği sinyaller artıyor, yani o yerde riskin daha çok olduğunu belirtiyor. Ümit-19 pil gücüyle çalıştığı ve taşınabilir ebatta olduğu için kullanımı oldukça kolaydır. Ümit-19 alışveriş merkezlerinde, camilerde, okullarda, sokaklarda, parklarda ve daha pek çok yerde kullanılabilir. Bu sayede insanlar kendilerini daha güvende hissedeceklerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haber

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