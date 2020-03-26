Covid-19'a karşı yeni araştırmalara start verildi

Bilim dünyası, yeni koronavirüse karşı koruyucu ve tedavi edici yöntemler geliştirmek üzere hızla çalışıyor. Ülkemizi de ciddi anlamda etkileyen virüse karşı Türk bilim insanları da araştırma çalışmalarına başladı. Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesi'nin desteğiyle Covid-19 ile ilgili yeni araştırmalarını; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TUSEB'e ileterek, büyük bir hızla başlattı.





Tüm dünya, koronavirüse karşı mücadele ediyor. Hızla yayılımı ve bulaşma sonrası yarattığı hayati risklerle dünyanın gündemine oturan yeni koronavirüsten koruyacak aşı ve hastaların tedavisine yönelik henüz etkin yöntemler bulunmuyor. Bu yönüyle bilim dünyasının odağı, virüse karşı koruyacak ve tedavi edecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi oldu. Dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kurtaracak gerek aşı, gerekse tedavi yöntemlerine yönelik yeni araştırmalar büyük bir hızla yapılıyor. Ülkemizi de etki alanına alan yeni koronavirüse karşı, Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Covid-19'a karşı farklı konulardaki yeni araştırmalarını; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TUSEB'e ileterek büyük bir hızla başladı.

Kaynak: Snob Magazin