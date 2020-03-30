Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Covid-19'a yerli sermaye 'Siperi'

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor.

30.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:00
Covid-19'a yerli sermaye 'Siperi'
Dünyanın ve Türkiye 'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor.
Öncü Dental markası Dentac, virüsten korunmak için evlere kapandığımız şu günlerde maskenin tamamlayıcı ürünü olarak kabul gören yüzde 100 yerli 'Siperlik' geliştirdi. Üretim bandından yeni çıkan ürün, iç piyasadan 600 bin adet sipariş aldı.
Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, "Bilgi birikimimizi bu zor günlerde ülkemiz için kullanıyoruz, bu da bize tarifsiz bir mutluluk veriyor. PVC ve lastik malzemeden üretilen tamamlayıcı bir ürün. Tamamlayıcı olmasına rağmen etkisi oldukça yüksek. Maske eşliğinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Üretim bandından henüz üç gün önce çıkan siperliklerden ilk etapta 600 bin adet sipariş aldık. Talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz ancak üretim kapasitemizi artırdık. Şu anda 6 farklı ülkeden sipariş aldık. Bu bağlamda virüsün ülkemizdeki seyrine göre bir ihracat planı yaptık. Önce kendi insanımıza bu ürünü tedarik edeceğiz" dedi.
Covid-19'un hem dünya, hem de Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Aydın, "Devletimiz tüm imkanlarını insanımızın canını korumaya adadı. Yapılan her uyarıyı dikkate alıp öngörülen süre kapsamında hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Aksi taktirde vaka sayılarının ve ölümlerin önüne geçmemiz zor. İtalya gözümüzün önünde acı bir örnek. Virüsten korunmanın birinci kuralı sosyal izolasyon. Bunun için de evlerimizden mecbur kalmadıkça çıkmamalıyız" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ömer Aydın, Türkiye, Aydın, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Covid-19'a yerli sermaye 'Siperi' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20’ye indirdi Haberler
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:46: Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz - Haber 19:46: Çorum Belediyesi gazetecilere tulum, eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı - Haber 19:46: Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Haber 19:44: Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Haber 19:43: Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber