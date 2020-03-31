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Covid-19: AB'den Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro para yardımı

Avrupa Komisyonu koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı.

31.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:44
Covid-19: AB'den Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro para yardımı
Avrupa Komisyonu koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Maske, gözlük, tanı testleri gibi sağlık ekipmanları için yapılan para yardımı kapsamında Arnavutluk (4 milyon euro), Kuzey Makedonya (4 milyon euro), Bosna-Hersek (7 milyon euro), Karadağ (3 milyon euro), Kosova (5 milyon euro) ve Sırbistan'ı (15 milyon euro) yardım alacak.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Dünya
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