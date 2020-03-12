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Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor

vrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Avrupa Okullarının' tamamı hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16 Mart tarihinden 29 Mart'a kadar kapılarını kapatma kararı aldı.

12.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16
Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Avrupa Okullarının' tamamı hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16- 29 Mart arası kapılarını kapatma kararı aldı.

Genellikle Avrupa Birliği kurumlarında çalışan memur çocuklarının gittiği bu okulların direktörleri ebeveyinlere bir mektup göndererek eğitim sürecinin farklı yöntemler ile dışarıdan devam edeceğini bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

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