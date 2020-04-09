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Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı

Amazon ormanlarında dış dünyadan izole halde yaşayan ve yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen Yanomami halkı arasında koronavirüs tespit edildi. 15 yaşında olduğu belirtilen hastanın tedavisi sürüyor.

09.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:00

Balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami adlı kabilede ilk Covid-19 vakasına rastlandığını duyuruldu.

HASTA 15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK

Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül korona virüsü (Covid-19) bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor. Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Covid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı

HABERİ, BREZİLYA SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı (virüsü) doğruladık. Yerli topluluklara, özellikle de dış dünyayla çok az temasa sahip olan topluluklar için üç kat daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

YERLİ HALK ARASINDA 7 KORONA VAKASI TESPİT EDİLDİ

Brezilya'da yerli halk arasında en az 7 korona virüsü vakasının doğrulandığı belirtildi. İlk vakanın 1 hafta önce Kokama etnik grubundan pozitif test edilen 20 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.

Covid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı

ÜLKE, 800 BİN YERLİ İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Brezilya, 300'den fazla etnik gruptan olmak üzere yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve karmaşık piercingleriyle tanınan Yanomami halkı ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor. Yanomami halkı, dış dünyadan 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde izole bir hayat sürüyor ve 1970'lerde de kızamık ile sıtma gibi hastalıklardan etkilenmişti. Amazon ormanlarındaki yerli halklar, ithal hastalıklara karşı özellikle savunmasız halde. Çünkü dış dünyadan izole edilmiş durumda oldukları için dünyadaki çoğu insanın aksine söz konusu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmiş halde bulunmuyorlar.

Öte yandan 16 bin 195 Covid-19 vakasının bulunduğu Brezilya'da 822 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19, Amazon’da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Brezilya, Amazon, Dünya, Güncel
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