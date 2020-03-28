Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Covid-19 aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, TÜBİTAK tarafından organize edilen, Covid-19'a karşı aşı üretim çalışmasına dahil edildi.

28.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:55
Covid-19 aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, TÜBİTAK tarafından organize edilen, Covid-19'a karşı aşı üretim çalışmasına dahil edildi.
Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce "Pandemi "olarak ilan edilen Covid-19'a karşı çalışmalar sürüyor. Hastalık yapan etkenlerin izolasyonu ve aşı üretimi alt yapısı güçlendirilen Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü de bu çalışmalara dahil edildi. Bu bağlamda daha önce aşı üretimleri konusunda sıklıkla çalışılan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş ile irtibata geçildi. Ayrıca, iki veteriner fakültesi ile iki tıp fakültesi ve bir özel sektör firmasının dahil edilmesiyle hazırlanan proje önerisi TÜBİTAK'a sunuldu ve 1 milyon 650 bin TL bütçe ile yürütülmesi kabul edildi.
"BAKANLIK OLARAK ARAŞTIRMACILARIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"
Yerli aşı üretim konusunda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün de çalışmalara dahil edilmesinin, daha önce yürütülen başarılı çalışmaların neticesi olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Korona virüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki; pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle virüse karşı gayret gösteriyorlar. Bilim insanlarımız, uzmanlarımız da bu virüsü yenmek üzere bilgilerini, yeteneklerini kullanıyor. Bu kapsamda, Pendik Veteriner Kontrol Enstitümüzün de bu çalışmalar içerisinde olması Bakanlığımız adına bizleri gururlandırıyor. Sağlık Bakanlığına destek olmak amacıyla alt yapısı müsait olan tüm enstitülerimiz milletimizin hizmetindedir. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Covid-19 aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Doktor, gizlice video çekti! ABD’de hastanelerin hali içler acısı Haberler
Doktor, gizlice video çekti! ABD'de hastanelerin hali içler acısı
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: Başkan çiftçi muhtarlara bilgi verdi - Haber 11:16: Samsun İl İdare Kurulu toplandı - Haber 11:16: "Simgelerin köprüsü"nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı - Haber 11:16: "Evde kal", "Hayat eve sığar" yazıları polis araçlarının tepe lambalarında - Haber 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber