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Covid-19 Aşısı için En Az İki Yıla İhtiyacımız Olabilir

Prof. Dr. William Moss, Covid-19 için geliştirilmekte olan aşılarla ilgili endişe verici bazı detaylara değindi. İşte yapılan açıklama!

"İki Yıl ya da Daha Uzun"

Covid-19 salgınının sona ermesi için insanların bağışıklık kazanması gerekiyor ve bunun iki yolu var.

13.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:53
Covid-19 Aşısı için En Az İki Yıla İhtiyacımız Olabilir
Prof. Dr. William Moss, Covid-19 için geliştirilmekte olan aşılarla ilgili endişe verici bazı detaylara değindi. İşte yapılan açıklama!

"İki Yıl ya da Daha Uzun"

Covid-19 salgınının sona ermesi için insanların bağışıklık kazanması gerekiyor ve bunun iki yolu var. Bunlardan ilki doğal bağışıklık (virüsle enfekte olup bağışıklık kazanmak) iken diğeri ise yapay bağışıklık (aşı yoluyla bağışıklık kazanmak) olarak öne çıkıyor.

Yapay bağışıklık virüsün yol açabileceği tehditlere sahip olmadığı için daha güvenilir bir tercih ve tam da bu noktada yeni tip koronavirüs için aşı çalışmaları da hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde devam ediyor. Buna karşın yeni aşı, çok da hızlı bir şekilde hazır olmayabilir.

Uluslararası Aşı Erişim Merkezi Direktörü Epidemiyolog ve Aşı Uzmanı Prof. Dr. William Moss yaptığı açıklamada aşının muhtemelen iki yıl veya daha uzun bir süreçte geliştirileceğini belirtti.

Peki daha öncesinde diğer uzmanlar konu hakkında neler söylemişti?

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, bu sürecin 12-18 ay arasında sürebileceğini vurgulamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise minimum 12-18 ay arasında süreceğini belirtmişti.

Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, aşının yüzde 80 ihtimalle eylül ayında hazır olmasını beklediklerini söylemişti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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