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Covid-19: Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı

İnsan haklarını savunmaktan sorumlu 47 üyeli Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm üyeleri tutuklu sığınmacıların durumunu yeniden gözden geçirmeye ve mümkün olduğu düzeyde bu kişileri serbest bırakma çağrısında bulundu.

26.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:47
Covid-19: Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı
İnsan haklarını savunmaktan sorumlu 47 üyeli Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm üyeleri tutuklu sığınmacıların durumunu yeniden gözden geçirmeye ve mümkün olduğu düzeyde bu kişileri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'in yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını nedeniyle birçok üye ülke sığınmacıların ülkelerine gönderilme işlemlerini askıya aldı. Bu insanlar sadece geri gönderilme işleminin gerçekleştiği durumlarda kapalı alanlarda tutulabilir. Ancak bunun ne zaman gerekleşeceği bilinmiyor. Sığınmacı merkezleri insanlar arasında mesafenin korunmasını güçleştiriyor" ifadelerini yer aldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Avrupa Konseyi, Koronavirüs, Dünya

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