Covid-19: Belçika önlemleri artırdı; okullar tatil edilecek, kafe ve restoranlar kapanıyor
Başta Avrupa Birliği kurumları ve NATO olmak üzere binlerce lobi ve uluslararası şirketlere ev sahipliği yapan Belçika, Covid-19 ile mücadele kapsamında "Federal aşamaya" geçme kararı aldı.
13.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
Başta Avrupa Birliği kurumları ve NATO olmak üzere birçok lobi ve uluslararası şirkete ev sahipliği yapan Belçika , Covid-19 ile mücadele kapsamında "Federal aşamaya" geçme kararı aldı.
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülke genelinde okulların cuma gecesi itibari ile 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülke genelinde okulların cuma gecesi itibari ile 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Belçika, Dünya
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