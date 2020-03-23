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Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza

Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke yetkilileri tarafından yapılan "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrılarına kulak asmayan bir Fransız vatandaşı sınırı geçerek Belçika'dan benzin ve çikolata aldı.

23.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:45
Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza

Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle Belçika 'nın uyguladığı kısmi dışarı çıkma yasağına uymayan ve Fransa 'dan gelerek ülkenin Genk şehrinden benzin ve çikolata alan bir Fransız'a 4 bin 116 euro para cezası kesildi.


Belçika'da yayın yapan DH gazetesinin haberine göre ülkenin Valon bölgesinde polis kontrolüne takılan kişi kemer takmadığı gerekçesi ile banka kartı ile 116 euroluk ceza kısmını hemen ödemek zorunda kaldı.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Belçika, Fransa, Dünya

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