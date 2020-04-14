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Covid-19 Bilgisayar Satışlarına Zincir Vurdu

Birkaç yıldır düzenli bir düşüş ivmesi izleyen bilgisayar sektöründe işlerin pek de iyi gitmediği söylenebilir. Son zamanlarda yaşanan pandemi sektörün daha sert bir darbe almasına yol açıp son yılların en keskin düşüşüne neden oldu.

14.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:53
Covid-19 Bilgisayar Satışlarına Zincir Vurdu
Birkaç yıldır düzenli bir düşüş ivmesi izleyen bilgisayar sektöründe işlerin pek de iyi gitmediği söylenebilir. Son zamanlarda yaşanan pandemi sektörün daha sert bir darbe almasına yol açıp son yılların en keskin düşüşüne neden oldu.

Sevkiyatlarda Sert Düşüş

Gartner tarafından yayınlanan verilere göre bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde 51,6 milyon adet bilgisayar sevkiyatı gerçekleşti ve bu hali ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 düşüş yaşandı.

IDC tarafından yayınlanan verilere göz attığımızda ise bu yılın ilk çeyreğinde 53,2 milyon birim sevkiyatın gerçekleştiğini görüyoruz. Şirketin verilerine göre ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düşüş yaşandı.

Her iki araştırma şirketinin metotlarında farklılık bulunduğu için sayılarda ufak sapmalar bulunsa da her iki rapor da geçtiğimiz yıla kıyasla keskin bir düşüşün yaşandığını gösteriyor. Raporlar, söz konusu düşüşü tedarik zincirlerindeki bozulmaya ve pandemi kaynaklı durgunluğa bağlıyor.

Her iki raporda da Lenovo, HP ve Dell en çok pazar payına sahip ilk üç şirket oldu. Toplam pazar payının yüzde 65 oranındaki kısmına sahip olan bu üç şirketin pazar payı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ufak bir artış yakalamış durumda.

Peki siz yayınlanan bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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