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Covid-19: Brüksel Havayolları cuma gününden itibaren tüm seferlerini durduracak

Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cuma gününden itibaren20 Nisan'a kadar tüm seferlerini durdurma kararı aldı.

17.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:49
Covid-19: Brüksel Havayolları cuma gününden itibaren tüm seferlerini durduracak
Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cuma gününden itibaren 20 Nisan'a kadar tüm seferlerini durdurma kararı aldı.

48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenleyen Brüksel Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan koronavirüs krizinden dolayı bütün uçuşların 21 Mart'tan itibaren askıya alındığı ifade edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Brüksel, Dünya

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