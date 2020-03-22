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Covid-19'da en çok can kaybı veren ülkeler hangileri? Virüsün öldürme oranları neden farklı?

Dünya genelinde Covid-19'dan hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 13 bin 69'a ulaştı. İtalya’da ölen kişi sayısı Çin'i geçti. Covid-19 dünyada öldürme oranı yüzde 4,2 ancak bu oran İtalya'da yüzde 9, Almanya'da ise yüzde 0,3. Bu durum nasıl açıklanıyor?

22.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:45
Covid-19'da en çok can kaybı veren ülkeler hangileri? Virüsün öldürme oranları neden farklı?
Dünya genelinde Covid-19 pozitif vaka sayısı 308 bin 592'e ulaşarak 300 bin sınırını aştı. Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 13 bin 69'a ulaştı.

Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı İtalya 'da ise bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Dünya

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