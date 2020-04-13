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Covid-19: Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı

Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.

13.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:54
Covid-19: Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı
Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.

Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Dünya
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