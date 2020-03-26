Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Covid-19 endişeleriyle petrol yüzde 3.0'ten çok düştü

Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın sürmesine bağlı endişelerle petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3.0'ten çok düştü.

26.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:47
Covid-19 endişeleriyle petrol yüzde 3.0'ten çok düştü

Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın sürmesine bağlı endişelerle petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3.0'ten çok düştü.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol talebinin Mart ayında, günde ortalama 10.5 milyon varil azaldığını öngörüyor.

ABD Enerji Bilgilendirme Yönetimi'nin verilerine göre, ABD petrol stokları da 1.6 milyon varil genişledi.

Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Salman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, petrol piyasalarının istikrara kavuşması için, Kral'ın yapabilecekleri olduğunu söyledi ve bunu kendisine ilettiğini belirtti.

Piyasalardaki satış dalgasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.92 düşüşle 26.59 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 3.55 düşüşle 23.62 dolara kadar indi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Covid-19 endişeleriyle petrol yüzde 3.0'ten çok düştü - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:49: İŞKUR'a Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'ne alınacak 200 kişilik işçi için başvurular başladı - Ekonomi 13:46: ASKON Trabzon Şube Başkanı İbrahim Beşir'den esnafın kiralarının ertelenmesi önerisi Açıklaması - Ekonomi 13:44: Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde uygun kredi ve destek ödemesi sevinci - Ekonomi 13:42: Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi - Ekonomi 13:35: Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin 13:02: Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu - Ekonomi 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Ekonomi 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 11:53: Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler