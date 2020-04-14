Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Covid-19 Erkeklerde Neden Daha Ölümcül Seyrediyor?

Covid-19 üzerinden derlenen veriler virüsün, erkekler ve kadınlar için farklı sonuçlara sahip olduğunu işaret ediyor.

14.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:53
Covid-19 Erkeklerde Neden Daha Ölümcül Seyrediyor?
Covid-19 üzerinden derlenen veriler virüsün, erkekler ve kadınlar için farklı sonuçlara sahip olduğunu işaret ediyor. Peki insanları ayrım gözetmeden enfekte eden bir virüs için cinsiyetin nasıl bir etkisi var? İşte bazı açıklamalar!

Erkeklerde Daha Ölümcül Seyrediyor

SARS-CoV-2, enfekte olan kişilerin kim olduğuna bakmaksızın ağır sonuçlara yol açabiliyor. Sonuç olarak koronavirüs bir genetik materyaldir ve aktif ayrımcılık yapamaz. Yine de virüsün farklı insan grupları üzerinde çok farklı etkilerinin olduğu görülüyor. En belirgin ayrımlardan birisi ise cinsiyet noktasında öne çıkıyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan en çarpıcı farklılıklardan birisi kadınların ve erkeklerin ölüm oranları.

Örneğin Amerika'da virüse yakalanan erkeklerin ölüm oranı, kadınların ölüm oranından iki kat daha yüksek. Benzer şekilde Batı Avrupa'da ölümlerin yüzde 69 oranındaki kısmını erkekler oluşturuyor. Benzer oranları Çin'de veya başka yerlerde de görmek mümkün.

İki Görüş Hakim

Bu duruma açıklık getirmek isteyen bilim insanları ağırlıklı olarak iki farklı görüş üzerinde duruyor.

Oxford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Philip Goulder bunların ilkini bağışıklık sistemi ile açıklıyor. Goulder, kadınların bağışıklık sistemi tepkisinin erkeklere nazaran daha güçlü olduğunu söylüyor. Goulder'e göre kadınların aşılara ve enfeksiyonlara karşı tepkileri daha agresif ve etkili seyreder.

Bu, kısmen kadınların iki X kromozomuna sahip olmasından (erkeklerde yalnızca bir adet bulunur) kaynaklanıyor olabilir. Koronavirüs gibi virüslerin algılandığı protein X kromozomunda kodlanır ve sonuç olarak kadınlarda bu protein erkeklere nazaran iki kat daha fazla dozda olur. Bu nedenle bağışıklık tepkisi daha güçlü olur.

Bir diğer görüş ise yaşam tarzı üzerine. Goulder sigara içmenin, kalp hastalıklarının, kronik akciğer hastalıklarının ve kanserin ölüm riskini artırdığına dikkat çekip örneğin sigara içmenin erkeklerde çok daha yaygın olduğunu belirtiyor. Tabii sigaraya bağlı hastalıkları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Yine de bu iki görüşün de şu aşamada bir fikir olduğunu belirtmek gerekiyor. Henüz bunları destekleyecek araştırma sonuçları bulunmuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Teknoloji ››Covid-19 Erkeklerde Neden Daha Ölümcül Seyrediyor? - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:55: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haberler 13:53: Yeni Monster Hunter World: Iceborne Güncellemesi Haftaya Geliyor - Haberler 13:53: Coronavirüs İçin Toplandılar! Ortak Çalışmada Türkiye de Var - Haberler 13:53: AVM'ler Kepenk Kapatınca Ürünler E-Ticaret Depolarına Taşınmaya Başlandı - Haberler 13:53: Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı! - Haberler 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi