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Covid-19: Fransa'da baget ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkanlara 135 euro ceza geliyor

Fransa’nın Akdeniz’e kıyısı bulunan Sanary-sur-Mer kasabasında, ekmek almak için dışarı çıkmayı bahane edenlerin önüne geçebilmek için belediye yeni bir sınırlama getirdi.

26.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:32
Covid-19: Fransa'da baget ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkanlara 135 euro ceza geliyor
Fransa 'nın Akdeniz 'e kıyısı bulunan Sanary-sur-Mer kasabasında, ekmek almak adına dışarı çıkmayı bahane edenlerin önüne geçebilmek için belediye yeni bir sınırlama getirdi.

Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, fırına gitmeyi bahane edip, sadece dışarı çıkabilmek için bir somun ekmek alanlara 135 euro para cezası getirileceğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Akdeniz, Fransa, Dünya

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