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Covid-19 gölgesinde Nevruz kutlamaları pencere ve balkonlardan yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye’nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptı

20.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:14
Covid-19 gölgesinde Nevruz kutlamaları pencere ve balkonlardan yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye 'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptı.

Islıklarla ve yakılan ateşlerle kutlamalara katılan çok sayıda kişi, videolarla ölümsüzleştirdikleri bu anın görüntülerini sosyal medyada #NewrozKutluOlsun ve #NewrozPirozBe gibi etiketlerle paylaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya

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