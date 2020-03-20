Covid-19 gölgesinde Nevruz kutlamaları pencere ve balkonlardan yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptıView on euronews.
20.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:21
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye 'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptıView on euronews
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya