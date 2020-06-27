Covid-19 gölgesinde yapılan YKS'de sorular kolay bulundu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sona ererken, Malatya'da sınava giren adaylar sınavı değerlendirirken, genelde soruların kolay olduğunu ifade ettiler.

Covid-19 gölgesinde yapılan YKS'de sorular kolay bulundu
27.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:57
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sona ererken, Malatya'da sınava giren adaylar sınavı değerlendirirken, genelde soruların kolay olduğunu ifade ettiler.

Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Malatya'da da sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Sınav sırasında veliler okul bahçesi dışında tutuldu. Sınavdan çıkan öğrenci Cengiz Genç, "YKS sınavına iyi çalıştım. Emeğimin karşılığını alacağıma inanıyorum. Sınav çok iyi geçti diyebilirim. Sınav genel anlamda iyi geçti" şeklinde konuştu.

Öğrenci Onur Uyan ise sınav iyi geçtiğini ifade edip, soruların kolay olduğunu dile getirdi. Uyan, 45 net yaptığını kaydetti. Nur Gürbüz de, "Sınav çok zor değildi. Ama çalışmadığım yerden gelen sorular beni zorladı. İyi bir puan alabilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çocuğunu sınava getiren ve sınav süresince okul bahçesi dışında bekleyen öğrenci velisi Niyazi Erayabakan da, "Covid-19 gölgesinde YKS yapıldı. Sağlık konusunda büyük bir açımız var. Sınav yapılıyor ama ambulans ekibi yok. Bence olsa daha iyi olurdu. Öğrenciler içerde rahatsız olsa sağlık ekibi yok" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Malatya, Spor, Haber

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