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COVID-19, Hava Durumu Tahminlerini Bile Olumsuz Etkiliyor

Coronavirüs pandemisinin etkileri sadece sağlık hizmetlerinde değil, toplumun farklı yönlerini etkilemeye devam ediyor. Küresel hava yolculukların yapılmamasıyla birlikte birçok sefer iptal edildi ve bu durum hava tahminlerine bile zarar verdi.

10.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:51
COVID-19, Hava Durumu Tahminlerini Bile Olumsuz Etkiliyor
Coronavirüs pandemisinin etkileri sadece sağlık hizmetlerinde değil, toplumun farklı yönlerini etkilemeye devam ediyor. Küresel hava yolculukların yapılmamasıyla birlikte birçok sefer iptal edildi ve bu durum hava tahminlerine bile zarar verdi.

COVID-19'a bağlı hava kısıtlamaları, küresel hava tahminlerini gözlemlemek için gereken operasyonları etkilemekte. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) COVID-19'a karşı endişesini belirtiyorken, Dünya'nın atmosferik ve iklim koşullarını izleme yetenekleri kısıtlanmış durumda.

Hava tahminlerin temelinde uydular, ticari uçaklar ve kara tabanlı platformlar yer alıyor. Toplanan bilgiler Global Veri İşleme ve Tahmin Sistemi (GDPFS) kullanılarak işlendikten sonra WMO'nun Global Telekomünikasyon Sistemi (GTS) aracılığıyla iletilir.

Hava durumu gözlemleri için kullanılan sistemler otomatik çalışır ve birkaç hafta, hatta daha uzun süre işlevsel olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak Koronavirüs böyle devam ederse, hem GTS hem de GDPFS istemlerinin bakım, tedarik ve onarımlarını yapılamayacağı düşünülüyor.

WMO ayrıca, iklim sistemini etkilemeyecek ticari faaliyeti sürdürmenin etkili yollarını bulma konusunda bir dengeleme hareketine dikkat çekti. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas yaptığı açıklamada, "Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Hizmetler, Coronavirüs pandemisinin yol açtığı ciddi zorluklara rağmen temel işlevlerini yerine getirmeye devam etmeli" dedi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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