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Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu

Covid-19 salgını birçok sektör gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Hollywood'un büyük firmaları, yaz ayında çıkarmayı düşündüğü filmleri ertelemek zorunda kaldı.

31.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu
Covid-19 salgını birçok sektör gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Hollywood 'un büyük firmaları, yaz ayında çıkarmayı düşündüğü filmleri ertelemek zorunda kaldı.

Sony Pictures tarafından pazartesi yapılan bir açıklamaya göre Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya", ve Jared Leto'nun baş rolünde oynadığı "Morbius", 2021 yılında beyaz berdeye gelecek.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Jared Leto, Hollywood, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu - Haberler

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