Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Covid-19 için Geliştirilen Hızlı Tanı Kiti Türkiye'de! - Haberler

Covid-19 için Geliştirilen Hızlı Tanı Kiti Türkiye'de!

Covid-19 tanısında kullanılan hızlı tanı kitleri geçtiğimiz saatlerde ülkemize geldi.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:34
Covid-19 için Geliştirilen Hızlı Tanı Kiti Türkiye'de!
Covid-19 tanısında kullanılan hızlı tanı kitleri geçtiğimiz saatlerde ülkemize geldi. İşte bilinen detaylar!

Hızlı Tanı Kitleri Türkiye 'de!

SARS-CoV2 olarak da bilinen Covid-19 küresel çapta hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bu noktada ise en kritik süreçlerden birisi tanı olarak öne çıkmakta. Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği iki milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi geçtiğimiz saatlerde ülkemize geldi.

Söz konusu kitler ile birlikte test yalnızca on beş dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor ve önlemler noktasında önemli avantajlar sunuyor. Bugün (23 Mart) saat 04: 00 itibarıyla Atatük Havalimanı içerisine iniş yapan uçakla birlikte ülkemize ulaşan ilk partinin kaç birim kiti kapsadığı ise bilinmiyor.

23 Mart itibarıyla küresel ölçekte Covid-19 kaynaklı 339,710 vaka ve 14,704 ölüm bildirildi. Ülkemizde ise toplam 1,236 vaka ve 30 ölüm açıklanmış durumda.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, 23 Mart, Türkiye, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

Tokyo 2020 Olimpiyatları Covid-19 nedeniyle ertelenebilir, resmi karar bekleniyor - Haberler MSB'nin Twitter takipçi sayısı 1 milyon oldu - Haberler İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi - Haberler Bir DJ balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti - Haberler (Özel) İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı - Haberler Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı - Haberler Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti - Haberler Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı - Haberler Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor - Haberler "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Loading