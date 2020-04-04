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Covid-19 için 'Uluslararası Koordinasyon Grubu' oluşturuldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, COVID-19 kriziyle bağlantılı olarak uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla Uluslararası Koordinasyon Grubu oluşturulduğunu, Türkiye'nin de bu gruba üye olduğunu bildirildi.

04.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:29
Covid-19 için 'Uluslararası Koordinasyon Grubu' oluşturuldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, COVID-19 kriziyle bağlantılı olarak uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla Uluslararası Koordinasyon Grubu oluşturulduğunu, Türkiye 'nin de bu gruba üye olduğunu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun son toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun teklifiyle Kıdemli Memurlar Grubu oluşturulduğu ve bu grubun ilk toplantısını 2 Nisan tarihinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıya Türkiye'nin yansıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Meksika, Fas, Peru, Kore Cumhuriyeti ve İngiltere'den katılım sağlandığına dikkat çekilerek, "Toplantıda, Sayın Bakanımızın talimatıyla Bakanlığımız bünyesinde yeni bir yapılanmaya giderek kurduğumuz 'Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve tecrübelerimiz aktarılmıştır. Uluslararası Koordinasyon Grubunun Kıdemli Memurlar toplantısında, vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri ve toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ve ülkelere yardım edilmesi hususlarında eşgüdüm yapılmasına karar verilmiştir" denildi.Önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi öngörülen Uluslararası Koordinasyon Grubu Bakanlar toplantısında da uluslararası iş birliği hususlarının ele alınmaya devam edileceği kaydedildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel
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