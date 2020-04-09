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Covid-19 İlacı için Heyecan Verici Gelişme!

Fujifilm yaptığı açıklamada Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçta ikinci faza geçildiğini açıkladı.

09.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:51
Covid-19 İlacı için Heyecan Verici Gelişme!
Fujifilm yaptığı açıklamada Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçta ikinci faza geçildiğini açıkladı. İşte detaylar!

İkinci Faza Geçildi

SARS-CoV-2 için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken virüsle enfekte olan kişilerin tedavisinin sağlanabilmesi amacıyla ilaç çalışmaları da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta virüsü iki saat içerisinde yüksek doğruluk payı ile tespit edebilen bir tanı kiti geliştirdiğini açıklayan Fujifilm, şimdi de ilaçla ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı.

Avigan olarak da bilinen Favipiravir, bir süredir hastaların tedavisinde deneniyor. Bu antiviral ilaçla ilgili açıklama yapan şirket aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Brigham and Women's Hospital, Massachusetts Genel Hastanesi, Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yaptığımız çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 Covid-19 hastasında denemeler başlanacak."

Yani ilaçların daha geniş bir kitlede klinik denemelerinin başlanacağı söylenebilir. Temel olarak ikinci faz, ilacın etkililiğinin kanıtlanması ve yan etkilerinin izlenmesi üzerine kuruludur. Önceki fazdan ayrı olarak denenen insan sayısı çok daha üst sayıdadır.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Massachusetts, Koronavirüs, Teknoloji
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