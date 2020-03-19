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Covid-19 ile Enfekte Olan Bazı Hastalarda Duyu Kaybı Yaşandı

Covid-19 virüsü ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken bu süreçte daha çok bilgi gün yüzüne ç

19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
Covid-19 ile Enfekte Olan Bazı Hastalarda Duyu Kaybı Yaşandı
Covid-19 virüsü ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken bu süreçte daha çok bilgi gün yüzüne çıkıyor. Yeni araştırmaların sonucuna göre virüsle enfekte olan kişiler duyu kaybı gibi sorunlar yaşayabiliyor.

Duyularda Azalma ya da Kayıp

Koronavirüs ile enfekte olan ve iyileşen bazı kişilerde kalıcı akciğer hasarı gibi sorunların yaşandığını daha öncesinde görmüştük. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre virüsle enfekte olan kişiler tat alma ve koku alma gibi duyularda azalma ya da kayıp yaşayabilir.

Müftüoğlu tarafından paylaşılan bilgiler şu an için resmi kaynaklara dökülmemiş olsa da gözlemler sonucu ihtimallerin olduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut Durum Nasıl?

19 Mart 2020 tarihi itibarıyla küresel ölçekte 219,351 vaka bulunuyor. 85,749 kişi iyileşmişken 8,970 kişi hayatını kaybetti. 124,632 kişi ise hala aktif vaka olarak tedavi sürecinde bulunuyor. Ülkemizde dün itibarıyla onaylanan vaka sayısı 191 kişi ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Teknoloji

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